СМИ Северной Кореи показали "производство" ядерных бомб
По информации Sky News, Северная Корея дала редкую возможность заглянуть в суть своей секретной программы по созданию ядерного оружия, в рамках которой производится топливо для атомных бомб.
На снимках, опубликованных государственным информационным агентством страны (KCNA), впервые запечатлены центрифуги в центре завода по обогащению урана.
Фото: KCNA
В своем заявлении лидер Ким Чен Ын призвал увеличить арсенал вооружений, чтобы "постоянно противостоять США и сдерживать их".
Государственные СМИ сообщили о его визите в Институт ядерного оружия (местонахождение которого не разглашается) и сопроводили свое заявление фотографиями центрифуг.
По словам Ян Ука, эксперта по безопасности из Института политических исследований Асан в Сеуле , на фотографиях, опубликованных Северной Кореей, запечатлено около 1000 центрифуг, которых при круглогодичной эксплуатации было бы достаточно для создания одной бомбы.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал "дроны-самоубийцы".