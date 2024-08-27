Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал "дроны-самоубийцы"
Один из испытываемых беспилотников врезался в цель, напоминающую основной боевой танк Южной Кореи К2, и уничтожил ее.
Фото: Корейское центральное телеграфное агентство
По данным Министерства объединения в Сеуле (Южная Корея), это первый случай, когда Пхеньян представил беспилотники-камикадзе.
По информации ЦТАК, лидер Северной Кореи призвал к производству большего количества беспилотников-камикадзе для использования в тактических пехотных и специальных оперативных подразделениях, таких как подводные беспилотники-камикадзе, а также стратегические разведывательные и многоцелевые ударные беспилотники.
Ранее недели дождей вызвали сильное наводнение в Северной Корее. Затопило
целые районы страны вблизи границы с Китаем. Лидер КНДР Ким Чен Ын
посетил районы, которые подверглись бедствию.