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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын успешно испытал "дроны-самоубийцы"

Испытания дронов, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 08:29 Фото: Корейское центральное телеграфное агентство
По сообщениям государственных СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын был сфотографирован с восторженной улыбкой на лице, наблюдая за взрывом так называемых "беспилотников-смертников", сообщает Zakon.kz.

Один из испытываемых беспилотников врезался в цель, напоминающую основной боевой танк Южной Кореи К2, и уничтожил ее.

Испытания дронов, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 08:29

Фото: Корейское центральное телеграфное агентство

По данным Министерства объединения в Сеуле (Южная Корея), это первый случай, когда Пхеньян представил беспилотники-камикадзе.

По информации ЦТАК, лидер Северной Кореи призвал к производству большего количества беспилотников-камикадзе для использования в тактических пехотных и специальных оперативных подразделениях, таких как подводные беспилотники-камикадзе, а также стратегические разведывательные и многоцелевые ударные беспилотники.

Ранее недели дождей вызвали сильное наводнение в Северной Корее. Затопило целые районы страны вблизи границы с Китаем. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил районы, которые подверглись бедствию.

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