В ФРГ могут исключить Шольца из кандидатов на выборах 2025 года
По данным газеты Financial Times, социал-демократы задумались о таком решении, когда с выборов в США снялся американский лидер Джо Байден. Депутаты задались вопросом, может ли подобное произойти и в ФРГ.
"Может ли это стать для нас прецедентом?" – приводятся их заявления в публикации.
Согласно данным издания, Шольца предлагают заменить премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер или министром обороны Борисом Писториусом. По мнению политиков, канцлер Германии не видит проблемы в стране. Он не может решить вопросы нелегальной миграции и стагнации экономики.
Ранее стало известно, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Визит продлится два дня – с 16 по 17 сентября 2024 года.
О предполагаемой отставке Шольца немецкие СМИ писали еще в начале 2024 года. Его заменой журналисты называли министра обороны Бориса Писториуса, который ранее возглавил рейтинг самых популярных политиков Германии.