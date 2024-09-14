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Центральная Европа готовится к сильным дождям и наводнениям в выходные

Наводнение в Европе, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 08:58 Фото: pixabay
Страны Центральной Европы готовятся к сильным наводнениям, которые, по прогнозам, могут обрушиться на Чехию, Польшу, Австрию, Германию, Словакию и Венгрию в течение выходных, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 13 сентября страны Центральной Европы начали подготовку к сильным наводнениям, которые, по прогнозам, могут обрушиться на Чешскую Республику, Польшу, Австрию, Германию, Словакию и Венгрию в течение выходных.

Чешские власти возвели металлические заграждения или защитные стены из мешков с песком, в то время как вода была спущена с плотин, чтобы освободить место в водохранилищах. Жители предупреждены о возможной эвакуации.

Некоторые публичные мероприятия, запланированные на выходные, отменили по требованию властей, включая футбольные матчи в двух высших лигах.

Жители Центральной Европы насторожены, поскольку некоторые эксперты сравнивают прогноз на выходные с разрушительными наводнениями 1997 года в регионе, которые некоторые называют "наводнением века".

27 лет назад из-за водной стихии погибло более 100 человек, в том числе 50 на востоке Чехии, где были затоплены большие участки земли.

Ранее появилась информация, что около 300 жителей деревень в радиусе 4 км от кратера вулкана Канлаон на Филиппинах эвакуированы из соображений предосторожности.

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