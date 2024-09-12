Сотни людей спасаются бегством, остерегаясь извержения вулкана на Филиппинах

Около 300 жителей деревень в радиусе 4 км от кратера вулкана Канлаон на Филиппинах эвакуированы из соображений предосторожности, сообщает Zakon.kz.

По информации Arab News, 12 сентября среднесуточный выброс диоксида серы в Канлаоне почти утроился до 9985 тонн.

После того как вулкан выбросил вредные газы, сотни человек покинули свои дома, остерегаясь извержения.

Около 300 жителей деревень в пределах четырех километров от кратера вулкана Канлаон в центре страны эвакуировали. Их временно разместили в школах и общественных центрах вдали от вулкана.

"Жители деревень у подножия вулкана жалуются на сильный запах серы", – сказала городской информационный сотрудник Эдна Лхоу Масикампо.

Она добавила, что большинство эвакуированных жителей – фермеры. Параллельно с этим занятия в местных школах приостановлены, а некоторые туристические места в городе с населением около 60 тыс. человек закрыли 11 сентября.

"Это самый высокий выброс вулкана, зарегистрированный с начала инструментального мониторинга газа", – говорится в заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Возвышающийся более чем на 2400 метров над уровнем моря на центральном острове Негрос, Канлаон является одним из 24 действующих вулканов на Филиппинах.

За последние девять лет он извергался 15 раз.

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