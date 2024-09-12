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Сотни людей спасаются бегством, остерегаясь извержения вулкана на Филиппинах

Извержение вулкана , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 06:48 Фото: pixabay
Около 300 жителей деревень в радиусе 4 км от кратера вулкана Канлаон на Филиппинах эвакуированы из соображений предосторожности, сообщает Zakon.kz.

По информации Arab News, 12 сентября среднесуточный выброс диоксида серы в Канлаоне почти утроился до 9985 тонн.

После того как вулкан выбросил вредные газы, сотни человек покинули свои дома, остерегаясь извержения.

Около 300 жителей деревень в пределах четырех километров от кратера вулкана Канлаон в центре страны эвакуировали. Их временно разместили в школах и общественных центрах вдали от вулкана.

"Жители деревень у подножия вулкана жалуются на сильный запах серы", – сказала городской информационный сотрудник Эдна Лхоу Масикампо.

Она добавила, что большинство эвакуированных жителей – фермеры. Параллельно с этим занятия в местных школах приостановлены, а некоторые туристические места в городе с населением около 60 тыс. человек закрыли 11 сентября.

"Это самый высокий выброс вулкана, зарегистрированный с начала инструментального мониторинга газа", – говорится в заявлении Филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Возвышающийся более чем на 2400 метров над уровнем моря на центральном острове Негрос, Канлаон является одним из 24 действующих вулканов на Филиппинах.

За последние девять лет он извергался 15 раз.

Ранее появилась информация, что на АЭС "Фукусима" собирают остатки ядерного топлива.

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