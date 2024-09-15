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Опра Уинфри поддержала одного из кандидатов в президенты США

Выборы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:40 Фото: Instagram/oprah
Известная американская ведущая Опра Уинфри отдала предпочтение одному из кандидатов в президенты США, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в последние годы культовая телеведущая избегала политических вопросов, но в этот раз она высказалась в поддержку Камалы Харрис. Специально для раскрутки Харрис она пригласила ее для развернутого интервью, которое анонсировала 13 сентября на своей странице в Instagram.

В свою очередь Харрис поспешила объявить о такой поддержке, разместив их совместное фото и анонс встречи, которая состоится 19 сентября.

"Камала, конечно, собрала royal flash из селебрити. Сработает ли это на этот раз, узнаем в ноябре", – отреагировали комментаторы в Instagram.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Тейлор Свифт "поплатится" за поддержку Камалы Харрис. В то же время он отказался от новых дебатов с соперницей.

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