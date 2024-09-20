Самая влиятельная ведущая в мире Опра Уинфри взяла интервью у Камалы Харрис
Женщины встретились на мероприятии "Объединимся во имя Америки". Первым делом Уинфри отметила стремительное преображение Харрис после того, как президент Джо Байден вышел из гонки в конце июля. Ведущая откровенно не скупилась на комплименты в адрес Харрис, похвалив ее за "вхождение в силу".
А ведь на кону такого слияния – миллион голосов со стороны избирателей в колеблющихся штатах. Таковыми оказались:
- Пенсильвания;
- Джорджия;
- Мичиган.
Почему миллион? Выяснилось, что именно столько принесла поддержка Опры Бараку Обаме на праймеризе в 2008 году.
По данным экспертов, аудитория на YouTube к концу мероприятия составила около 100 тыс. человек. Аккаунты Уинфри и Харрис в Instagram, Facebook, Tiktok и Twitch также показали это событие.
Днями ранее стало известно, что Опра специально для раскрутки Харрис пригласила ее для развернутого интервью.