Телеведущая Опра Уинфри не смогла выйти в эфир

11 июня телеведущая Опра Уинфри не смогла появиться в эфире телеканала CBS Mornings, сообщает Zakon.kz.

Ее коллега и подруга Гейл Кинг рассказала, что телеведущая столкнулась с серьезным недомоганием. По ее словам, телеведущую госпитализировали с кишечным вирусом. Об этом написал Independent.

"Не буду описывать в деталях. Достаточно сказать, что она оказалась в больнице с обезвоживанием, ей поставили капельницу. Это было очень серьезно", – пояснила Кинг.

Сама Уинфри пока не прокомментировала свое состояние.

Днями ранее скандал разгорелся между Собчак и Бузовой.