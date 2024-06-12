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Телеведущая Опра Уинфри не смогла выйти в эфир

Госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 08:22 Фото: Х/OprahDaily
11 июня телеведущая Опра Уинфри не смогла появиться в эфире телеканала CBS Mornings, сообщает Zakon.kz.

Ее коллега и подруга Гейл Кинг рассказала, что телеведущая столкнулась с серьезным недомоганием. По ее словам, телеведущую госпитализировали с кишечным вирусом. Об этом написал Independent.

"Не буду описывать в деталях. Достаточно сказать, что она оказалась в больнице с обезвоживанием, ей поставили капельницу. Это было очень серьезно", – пояснила Кинг.

Сама Уинфри пока не прокомментировала свое состояние.

Днями ранее скандал разгорелся между Собчак и Бузовой.

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