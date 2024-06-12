Телеведущая Опра Уинфри не смогла выйти в эфир
Фото: Х/OprahDaily
11 июня телеведущая Опра Уинфри не смогла появиться в эфире телеканала CBS Mornings, сообщает Zakon.kz.
Ее коллега и подруга Гейл Кинг рассказала, что телеведущая столкнулась с серьезным недомоганием. По ее словам, телеведущую госпитализировали с кишечным вирусом. Об этом написал Independent.
"Не буду описывать в деталях. Достаточно сказать, что она оказалась в больнице с обезвоживанием, ей поставили капельницу. Это было очень серьезно", – пояснила Кинг.
Сама Уинфри пока не прокомментировала свое состояние.
Днями ранее скандал разгорелся между Собчак и Бузовой.
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