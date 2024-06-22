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В Замбии слон вытащил из автомобиля туристку и насмерть затоптал ее

Замбия, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 03:03 Фото: pixabay
В Замбии слон вытащил из автомобиля и насмерть затоптал 64-летнюю туристку из США, сообщает Zakon.kz.

Как передает газета New York Post, инцидент произошел 19 июня. Однако информация о трагедии стала доступна СМИ только 21 июня.

Так, Джулиана Гле Турно из Нью-Мексико была с группой, которая остановилась возле моста Марамба в Ливингстоне. Стоянка туристов была вызвана движением стада слонов. Но один из слонов напал именно на Джулиану.

Замбия, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 03:03

Фото: Х/V_of_Europe

В связи с этим представители местных властей напомнили о необходимости проявлять осторожность при наблюдении за дикими животными.

На днях стало известно, что тело 20-летней туристки, которую унесло в море на пляже в Сочи, нашли спустя пять дней в паре километрах от происшествия.

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