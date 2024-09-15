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Ученые рассказали, кто чаще совершает ДТП – женщины или мужчины

девушка за рулем, авария, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 09:49 Фото: pixabay
Ученые Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" узнали, как пол водителя влияет на его поведение на дороге и статистику аварий, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в научном журнале "Социология власти".

По словам авторов доклада, существует устойчивый стереотип, согласно которому женщины водят машину хуже мужчин. Их считают более подверженными стрессу, плохо реагирующими на непредвиденные ситуации и хуже ориентирующимися на местности. Из этого следует, что женщины чаще становятся виновницами ДТП.

"Чтобы проверить гипотезу, проанализировали около 160 тыс. судебных решений по делам о нарушении правил дорожного движения с 2010 по 2022 год. Оказалось, что в более чем 90% случаев ответчиками по этим делам выступали мужчины. Также провели нормализацию и рассчитали частоту ДТП с учетом разницы в доле водителей обоих полов (68% и 22% женщин соответственно). После корректировки гендерного дисбаланса выяснилось, что мужчины в 3,25 раза чаще становятся участниками ДТП, приводящих к возбуждению уголовных дел", – говорится в статье.

По мнению ученых, такая статистика говорит о разном отношении к вождению между мужчинами и женщинами. Мужчины, как правило, ездят быстрее и водят агрессивнее. Они в среднем проезжают на 26% больше километров в день по сравнению с женщинами, но проводят за рулем лишь на 10% больше времени.

Кроме того, мужчины вдвое чаще садятся за руль пьяными. В 25% уголовных дел водителям-мужчинам предъявляли обвинения в нетрезвом вождении. Среди женщин, осужденных за нарушение правил дорожного движения, аналогичный показатель составил 10%.

Большинство (75%) ДТП с летальным исходом или серьезными травмами для пострадавших происходит по вине мужчин. Также их в двух третях подобных случаев приговаривают к лишению свободы за совершенные правонарушения.

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