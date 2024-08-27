В каком регионе умирает больше всего казахстанцев – демографическое исследование
Несмотря на общее позитивное изменение численности населения, в Казахстане усиливаются некоторые тенденции, требующие незамедлительного и пристального внимания со стороны как государства, так и общества.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, население страны на 1 июля 2024 года составило 20 159 707 человек.
При этом наблюдалась следующая разбивка по возрастным группам:
- до 25 лет – 8,5 млн человек (42,6%);
- от 25 до 65 лет – 9,7 млн человек (48,5%);
- старше 65 лет – 1,8 млн человек (8,9%).
Прогнозы экспертов показывают, что к 2050 году в мире будет наблюдаться высокий уровень демографической старости ввиду увеличения продолжительности жизни (доля людей в возрасте 60 лет и старше выросла с 9,7% в 2008 году до 13,6% в 2023 году и продолжит расти до 16,7% к 2050 году).
"К 2050 году в среднем каждый шестой казахстанец будет находиться в возрасте 60 лет и старше".Бюро национальной статистики АСПиР РК
Именно эта нехорошая тенденция начинает проявляться уже сегодня, считают аналитики Economy.kz. В январе – июне 2024 года в Казахстане родилось 184,7 тыс. человек, что, на первый взгляд, является положительным показателем. Однако этот прирост сопровождается значительным числом умерших – 66,1 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 118,6 тыс. человек, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года.
Фото: stat.gov.kz
Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (24,80 человек на 1 тыс. населения), Туркестанской (24,78) областях и в городе Шымкенте (23,55). Эти регионы традиционно характеризуются высокой рождаемостью, что связано с их культурными и социальными особенностями.
Однако самым тревожным показателем является уровень смертности, подчеркивают эксперты.
Самые высокие значения смертности зафиксированы в Северо-Казахстанской (11,77 на 1 тыс. населения), Восточно-Казахстанской (11,36) и Костанайской областях (10,16).
Высокая смертность в этих регионах обусловлена возрастной структурой населения, что требует внимания к качеству медицинского обслуживания и профилактике заболеваний среди пожилых людей.
Также необходим комплексный подход, включающий поддержку семейных ценностей и разработку стратегий по увеличению рождаемости в регионах с неблагоприятными демографическими показателями.
Кроме этого, по мнению специалистов, особое внимание стоит уделить изменению естественного прироста населения, который, несмотря на положительные значения, показывает тенденцию к снижению. В январе – июне 2024 года общий коэффициент естественного прироста составил 6,59 на 1 тыс. человек, что незначительно выше аналогичного показателя за тот же период прошлого года (6,44 на 1 тыс. человек). Однако этот рост является минимальным и не компенсирует общие демографические вызовы, стоящие перед страной.
Для справки. Показатель общей смертности в Казахстане снизился в 6,8 раза в период с 1991 по 2022 год, а уровень детской смертности уменьшился в 3,5 раза. В 2022 году общий коэффициент рождаемости составил три ребенка на одну женщину. Ожидаемая продолжительность жизни повысилась с 70,23 лет в 2021 году до 75,09 лет в 2023 году. При этом она увеличилась на семь лет у мужчин и на шесть лет у женщин.
Ранее мы сообщали, что численность молодых казахстанцев к 2030 году достигнет 5,9 млн человек, что приведет к повышению спроса на образовательные услуги, рабочие места, а также на жилье и медицину.