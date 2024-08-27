В каком регионе умирает больше всего казахстанцев – демографическое исследование

С начала 2024 года в Казахстане родились 184,7 тыс. детей, а число умерших составило 66 100 человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 118,6 тыс. человек, сообщает Zakon.kz. Хорошая динамика, если бы не одно "но"…

Несмотря на общее позитивное изменение численности населения, в Казахстане усиливаются некоторые тенденции, требующие незамедлительного и пристального внимания со стороны как государства, так и общества.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, население страны на 1 июля 2024 года составило 20 159 707 человек.

При этом наблюдалась следующая разбивка по возрастным группам:

до 25 лет – 8,5 млн человек (42,6%);

от 25 до 65 лет – 9,7 млн человек (48,5%);

старше 65 лет – 1,8 млн человек (8,9%).

Прогнозы экспертов показывают, что к 2050 году в мире будет наблюдаться высокий уровень демографической старости ввиду увеличения продолжительности жизни (доля людей в возрасте 60 лет и старше выросла с 9,7% в 2008 году до 13,6% в 2023 году и продолжит расти до 16,7% к 2050 году).

"К 2050 году в среднем каждый шестой казахстанец будет находиться в возрасте 60 лет и старше". Бюро национальной статистики АСПиР РК

Именно эта нехорошая тенденция начинает проявляться уже сегодня, считают аналитики Economy.kz. В январе – июне 2024 года в Казахстане родилось 184,7 тыс. человек, что, на первый взгляд, является положительным показателем. Однако этот прирост сопровождается значительным числом умерших – 66,1 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 118,6 тыс. человек, что значительно ниже аналогичного показателя прошлого года.

Фото: stat.gov.kz

Наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской (24,80 человек на 1 тыс. населения), Туркестанской (24,78) областях и в городе Шымкенте (23,55). Эти регионы традиционно характеризуются высокой рождаемостью, что связано с их культурными и социальными особенностями.

Однако самым тревожным показателем является уровень смертности, подчеркивают эксперты.

Самые высокие значения смертности зафиксированы в Северо-Казахстанской (11,77 на 1 тыс. населения), Восточно-Казахстанской (11,36) и Костанайской областях (10,16).

Высокая смертность в этих регионах обусловлена возрастной структурой населения, что требует внимания к качеству медицинского обслуживания и профилактике заболеваний среди пожилых людей.

Также необходим комплексный подход, включающий поддержку семейных ценностей и разработку стратегий по увеличению рождаемости в регионах с неблагоприятными демографическими показателями.

Кроме этого, по мнению специалистов, особое внимание стоит уделить изменению естественного прироста населения, который, несмотря на положительные значения, показывает тенденцию к снижению. В январе – июне 2024 года общий коэффициент естественного прироста составил 6,59 на 1 тыс. человек, что незначительно выше аналогичного показателя за тот же период прошлого года (6,44 на 1 тыс. человек). Однако этот рост является минимальным и не компенсирует общие демографические вызовы, стоящие перед страной.

Для справки. Показатель общей смертности в Казахстане снизился в 6,8 раза в период с 1991 по 2022 год, а уровень детской смертности уменьшился в 3,5 раза. В 2022 году общий коэффициент рождаемости составил три ребенка на одну женщину. Ожидаемая продолжительность жизни повысилась с 70,23 лет в 2021 году до 75,09 лет в 2023 году. При этом она увеличилась на семь лет у мужчин и на шесть лет у женщин.

Ранее мы сообщали, что численность молодых казахстанцев к 2030 году достигнет 5,9 млн человек, что приведет к повышению спроса на образовательные услуги, рабочие места, а также на жилье и медицину.