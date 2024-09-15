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Я никогда не сдамся: Дональд Трамп сделал заявление после стрельбы

Я никогда не сдамся: Дональд Трамп сделал заявление после стрельбы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 01:29 Фото: X/ Donald J. Trump
Экс-президент США Дональд Трамп 15 сентября сделал заявление после стрельбы, которая произошла, когда он покидал свой гольф-клуб, сообщает Zakon.kz.

Заявление было опубликовано на его официальном сайте. 

"Я в безопасности и в порядке, и никто не пострадал. Слава Богу! Но в этом мире есть люди, которые сделают все возможное, чтобы остановить нас. Я не перестану бороться за тебя. Я никогда не сдамся! Я всегда буду любить тебя за то, что ты меня поддерживаешь", – говорится в заявлении кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что 15 сентября произошла стрельба возле бывшего президента США Дональда Трампа, когда он покидал свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Пока американские провоохранительные органы официально не сообщали была ли стрельба как-то связана с экс-президентом. Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что это была очередная попытка покушения на Трампа. 

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

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