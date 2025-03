Гольф-клуб Дональда Трампа атаковали вандалы

Активисты, поддерживающие Палестину, разрисовали территорию краской, протестуя против позиции Трампа по Газе, пишет Mail Online. На газоне крупными буквами написали "GAZA IS NOT 4SALE", то есть "Газа не продается". На асфальте также они оставили надписи "Free Gaza", "Free Palestine" и оскорбления в адрес президента США.

🚨BREAKING🚨 Donald Trump's iconic Scottish golf course is vandalised by pro-Palestinian protesters as clubhouse is defaced with red paint and enormous 'Gaza is Not For Sale' slogan is painted across a green https://t.co/0QJ4ePAInF pic.twitter.com/ydyNBHYrZr

Неизвестные также разрыли несколько лунок на поле.

Организация выступает против политики США в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.



"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.



Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi