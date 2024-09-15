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Наводнения в Европе унесли жизни шести человек

Наводнения в Европе унесли жизни шести человек , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 23:06 Фото: pixabay
Как минимум шесть человек, включая одного пожарного, погибли в результате наводнений, вызванных циклоном "Борис", в ряде европейских стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DW, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Циклон затронул населенные пункты в Польше, Чехии, Румынии и Молдове. В Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия, при ликвидации последствий наводнения погиб пожарный. Губернатор региона Йоханна Микль-Лайтнер сообщила, что для помощи пострадавшим пришлось привлечь армию.

Накануне в румынском городе Галац, недалеко от границы с Молдовой, наводнение унесло жизни четырех человек. Среди погибших были преимущественно пожилые люди. Проливные дожди вызвали значительное повышение уровня воды, достигающей до 1,7 метра, что вынуждало местных жителей спасаться на крышах домов.

Циклон "Борис" продолжает двигаться по Европе, затрагивая также Венгрию, Словакию и Германию. В Баварии ожидается выпадение до 100 мм осадков, а в Альпах прогнозируются сильные снегопады.

13 сентября страны Центральной Европы начали подготовку к сильным наводнениям, которые, по прогнозам, могут обрушиться на Чешскую Республику, Польшу, Австрию, Германию, Словакию и Венгрию в течение выходных.

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