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По каким признакам можно понять, что кошку что-то беспокоит

По каким признакам можно понять, что кошка недомогает, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:56 Фото: Zakon.kz
Специалисты отмечают, что порой даже самому внимательному владельцу трудно понять, что его питомец испытывает боль. Особенно это касается кошек, сообщает Zakon.kz.

По своей природе кошки склонны утаивать свои проблемы со здоровьем. Как распознать, что у животного что-то болит, рассказали эксперты Школы биохакинга кошек PRO CATS.

Специалисты советуют обращать внимание на поведение животного. Кошка, которая испытывает дискомфорт, старается затаиться, прячется и в целом проявляет меньше активности, пишет журнал "Питомцы"

Еще один признак того, что питомца что-то беспокоит, – скованные движения. Кошка будто "оберегает" какую-то часть тела.

Еще один фактор: вылизывание или выкусывание определенного места. Он также может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Таким поведением кошка пытается "успокоить" больное место.

В некоторых случаях при болях у животного может участиться дыхание. Ветврачи советуют не игнорировать никакие изменения в дыхании животного и экстренно обращаться к специалистам.

И еще одним признаком того, что животное плохо себя чувствует, может быть тревожность, нарушение сна и даже проявление агрессии. Когда кошку что-то беспокоит, ей сложно расслабиться и оставаться для своего владельца милым питомцем.

Ранее специалисты дали советы, как приучить кошку к воде.

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