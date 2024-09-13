По каким признакам можно понять, что кошку что-то беспокоит
По своей природе кошки склонны утаивать свои проблемы со здоровьем. Как распознать, что у животного что-то болит, рассказали эксперты Школы биохакинга кошек PRO CATS.
Специалисты советуют обращать внимание на поведение животного. Кошка, которая испытывает дискомфорт, старается затаиться, прячется и в целом проявляет меньше активности, пишет журнал "Питомцы"
Еще один признак того, что питомца что-то беспокоит, – скованные движения. Кошка будто "оберегает" какую-то часть тела.
Еще один фактор: вылизывание или выкусывание определенного места. Он также может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Таким поведением кошка пытается "успокоить" больное место.
В некоторых случаях при болях у животного может участиться дыхание. Ветврачи советуют не игнорировать никакие изменения в дыхании животного и экстренно обращаться к специалистам.
И еще одним признаком того, что животное плохо себя чувствует, может быть тревожность, нарушение сна и даже проявление агрессии. Когда кошку что-то беспокоит, ей сложно расслабиться и оставаться для своего владельца милым питомцем.
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