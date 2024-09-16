Тысячи медработников вышли на митинги в Германии

Немецкий профсоюз врачей "Марбургский союз" заявил о том, что несколько тысяч медицинских работников приняли участие в предупредительной забастовке по всей Германии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте организации, 16 сентября несколько тысяч врачей прекратили свою работу в городских больницах. Только во Франкфурте-на-Майне на главную предупредительную забастовку "Марбургского союза" вышли около трех тысяч бастующих со всей Германии. Кроме того, еще несколько сотен врачей вышли на региональные митинги в Дрездене, Потсдаме, Вольфсбурге, Люнебурге, Ольденбурге и Мюнстере.

Как отмечается, профсоюз врачей "Марбургский союз" призвал к предупредительной забастовке около 60 тыс. медработников по всей Германии. Забастовка будет проводиться на фоне переговоров профсоюза с Ассоциацией муниципальных работодателей. Требования профсоюза включают, среди прочего, повышение годовой зарплаты на 8,5% и реформу правил сменной работы.

В организации также заявили, что предупредительная забастовка пройдет непосредственно перед следующим раундом переговоров, которые запланированы на 17 и 18 сентября.





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