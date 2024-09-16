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Олаф Шольц поблагодарил Касым-Жомарта Токаева

Олаф Шольц поблагодарил Касым-Жомарта Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 16:26 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном составе с участием членов официальных делегаций. Об этом 16 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул особую важность первого официального визита канцлера в нашу страну и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет многогранное сотрудничество Казахстана и Германии на новый уровень.

"Мы только что в узком составе обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание было уделено углублению интеграции в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, мы обсудили актуальные международные вопросы, в частности, обменялись мнениями о нынешней геополитической ситуации, глобальной безопасности и региональном развитии, а также изменении климата. Рассмотрены также перспективы взаимодействия в рамках международных организаций. Двусторонние отношения развиваются в духе стратегического партнерства. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать расширению наших контактов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил глава государства, Германия является одним из основных торговых партнеров Казахстана и входит в число ведущих инвесторов в нашу экономику.

"В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов. Положительная динамика наблюдается и в этом году. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил 2,3 млрд долларов. С 2005 года прямые инвестиции из Германии составили около 6,7 млрд долларов. Отрадно, что 90 процентов этих средств приходится на несырьевой сектор. Сегодня в Казахстане работает более тысячи компаний с долей немецкого капитала", – подчеркнул президент.

Федеральный канцлер Германии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное ему на казахской земле гостеприимство и отметил динамичное развитие двусторонних отношений

"Мы стремимся сделать все, чтобы улучшить условия для наших экономических отношений, чтобы осуществлять прямые инвестиции в вашей стране, расширить возможности взаимной торговли. И, конечно, мы хотим развивать экономическое сотрудничество во всех других сферах. Мы очень рады тому, что у нас поступательно продвигается сотрудничество в энергетическом плане. У нас налажено доверительное, последовательное сотрудничество, это хороший пример для всего мира. Отрадно, что мы также обсудили важные международные вызовы, которые стоят перед нами", – сказал Олаф Шольц.

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, "зеленой" трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.

Также были рассмотрены перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей Казахстана и Германии.

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