Ксения Бородина рассказала о начале отношений с новым мужчиной

Ксения Бородина и Николай Сердюков начали свои отношения два месяца назад. Недавно 41-летняя телеведущая решила рассказать о том, как зарождались их чувства, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Бородина призналась, что сначала скептически относилась к Николаю, но когда они стали проводить больше времени вместе, ее мнение изменилось.

После развода с Курбаном Омаровым она заявляла, что больше никаких постов о личной жизни. Однако, вступив в отношения с Николаем Сердюковым, кардинально изменила свое мнение.

"До проекта мы не были знакомы и не общались. Да и на проекте симпатия возникла не сразу. Могу сказать, что сначала были сомнительные чувства. На первый взгляд он казался нарциссичным, местами токсичным и слишком много говорил. Все это меня смущало и местами даже злило", – написала телеведущая в сторис на своей странице в Instargram.

По ее словам, иммунитет на проекте "Последний герой" не был связан с их отношениями, поскольку на тот момент их не было. Отметив, что они редко общались и пересекалась только по проекту.

"Потом я поняла, что он хорошо проходит испытания, что действительно ярко себя проявляет. За этим всегда интересно наблюдать. У всей съемочной группы, включая меня, не было сомнений, что он должен остаться и продолжить свой путь в "Последнем герое", – сказала Бородина.

Только после завершения шоу пара познакомилась ближе и стала чаще проводить время вместе. Бородина отмечает, что друзья говорят, что никогда не видели их такими счастливыми.

3 августа 2024 года 41-летняя Ксения Бородина опубликовала фото с новым возлюбленным.