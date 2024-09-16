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Известного британского телеведущего осудили за создание непристойных фото детей

телеведущий, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 23:22 Фото: wikipedia
Вестминстерский магистратский суд в Лондоне приговорил одного из самых известных телеведущих британской телерадиокомпании BBC Хью Эдвардса к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Sky News, его осудили за создание непристойных фото детей.

"Хью Эдвардс приговорен к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком на два года за получение доступа к непристойным изображениям детей, некоторым из которых семь лет", – говорится в сообщении.

Как уточняется, судья пришел к выводу, что, несмотря на серьезность правонарушений, Эдвардс не представляет опасности для детей.

Также экс-телеведущий обязан пройти реабилитационный курс из 25 сессий и программу лечения для правонарушителей, совершивших преступления сексуального характера. Он также будет числиться семь лет в реестре тех, кто совершил преступления сексуального характера, и обязан выплатить более трех тысяч фунтов жертвам в качестве компенсации.

В ходе слушаний стало известно, что Эдвардс участвовал в создании изображений, так как заплатил 1,5 тыс. фунтов педофилу, в обмен экс-ведущий получил 41 изображение в период с декабря 2020 года по август 2021, говорится в материале телеканала.

Арестовали диктора в ноябре 2023 года, после чего выпустили под залог. Обвинение ему предъявили 26 июня после санкции Королевской прокурорской службы. Отмечается, что в июле Эдвардс признался в участии в создании непристойных фотографий детей. Экс-ведущий признал в суде вину в трех правонарушениях, совершенных с декабря 2020 года по август 2021 года. Все они связаны с получением непристойных материалов с несовершеннолетними в чате мессенджера WhatsApp.

Ранее сообщалось, что педофилов предлагают пожизненно лишать свободы в Казахстане.

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