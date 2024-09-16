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Шакира разозлилась на фаната во время съемок музыкального клипа

певица, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 00:18 Фото: Instagram/shakira
Колумбийская певица Шакира разозлилась на фаната, который во время съемок музыкального клипа в одном из ночных клубов в Майами снимал под ее платьем, сообщает Zakon.kz.

По информации TMZ, во время съемок с живой аудиторией на клип Soltera 47-летняя Шакира взобралась на подиум над зрителями. Один из поклонников артистки начал снимать под ее коротким платьем, и певица жестами дала ему понять, что видит происходящее.

Отмечается, что потанцевав еще немного, она решила не продолжать, сделала оператору знак об окончании съемки и удалилась в VIP-зону.

По словам близких к Шакире источников, злилась она недолго.


Ранее, в апреле, Шакира анонсировала первый за шесть лет мировой тур.

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