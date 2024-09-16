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Вооруженные мачете мигранты напали на трех взрослых и ребенка во Франции

мигранты напали на охотников во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 00:48 Фото: pixabay
Десятки вооруженных мигрантов напали на трех взрослых и ребенка в коммуне Тарденген в департаменте Па-де-Кале на севере Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации JDD, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье.

"Мигранты находились в своей хижине, трое охотников на уток и трехлетний ребенок подверглись нападению примерно шестидесяти мигрантов, пришедших "отомстить": французская полиция не позволила этим мигрантам пересечь пролив Ла-Манш в сторону Великобритании", – говорится в сообщении.

Как уточняется, сначала вооруженные мачете и железными прутьями нелегалы побили стекла в машинах и украли вещи. После этого они пытались вломиться в убежище, где забаррикадировались охотники, но тем удалось удерживать дверь до приезда полиции.

Также издание отмечает, что, согласно опросу, 77% французов выступают за восстановление пограничного контроля для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. Идею поддерживает подавляющее большинство жителей Франции независимо от пола, возраста и уровня жизни.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 августа 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана работают 13 835 иностранных граждан.

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