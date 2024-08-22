Трудовые мигранты в Казахстане: сколько их, где и кем работают, откуда приезжают
По данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
- 559 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
- 2502 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5097 и 538 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1860 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3279 человек", – говорится в релизе МТСЗН РК, разосланном 22 августа.
Согласно информации, на данный момент в Казахстане насчитывается 1806 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 428,3 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
- строительства – 4825 человек,
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1895 человек,
- административное и вспомогательное обслуживание – 1577 человек,
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1377 человек,
- обрабатывающей промышленности – 1351 человек.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 4248 человек,
- Узбекистан – 1956 человек,
- Турция – 1146 человек,
- Индия – 1066 человек.
"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 21,5 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе ведомства.
По состоянию на 1 июля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 049 иностранных граждан.