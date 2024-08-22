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Трудовые мигранты в Казахстане: сколько их, где и кем работают, откуда приезжают

Трудовые мигранты в Казахстане: сколько их, где и кем работают, откуда приезжают, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 09:54 Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 августа 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 835 иностранных граждан. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

По данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 559 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
  • 2502 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5097 и 538 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1860 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3279 человек", – говорится в релизе МТСЗН РК, разосланном 22 августа.

Согласно информации, на данный момент в Казахстане насчитывается 1806 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 428,3 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 4825 человек,
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1895 человек,
  • административное и вспомогательное обслуживание – 1577 человек,
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1377 человек,
  • обрабатывающей промышленности – 1351 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 4248 человек,
  • Узбекистан – 1956 человек,
  • Турция – 1146 человек,
  • Индия – 1066 человек.

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 21,5 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе ведомства.

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По состоянию на 1 июля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 049 иностранных граждан.

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Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Трудоустройство Мигранты Работа
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