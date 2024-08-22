Трудовые мигранты в Казахстане: сколько их, где и кем работают, откуда приезжают

По состоянию на 1 августа 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 835 иностранных граждан. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

По данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

559 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2502 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5097 и 538 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1860 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3279 человек", – говорится в релизе МТСЗН РК, разосланном 22 августа.

Согласно информации, на данный момент в Казахстане насчитывается 1806 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 428,3 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 4825 человек,

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1895 человек,

административное и вспомогательное обслуживание – 1577 человек,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1377 человек,

обрабатывающей промышленности – 1351 человек.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 4248 человек,

Узбекистан – 1956 человек,

Турция – 1146 человек,

Индия – 1066 человек.

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 21,5 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе ведомства.

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По состоянию на 1 июля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 049 иностранных граждан.