Подросток с ножом ворвался в лицей во Франции и напал на двух человек
На учеников лицея в Антибе на юге Франции напал вооруженный ножом подросток, сообщает Zakon.kz.
По данным газеты Nice Matin, пострадали не менее двух человек – 52-летний педагог и ученик.
"Человек, вооруженный ножом, ворвался в среду рано утром в садоводческую школу Антиба. Сообщается, что нападавший ранил по меньшей мере двух человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, нападавшим оказался бывший ученик лицея. 16-летний подросток задержан.
