Подросток с ножом ворвался в лицей во Франции и напал на двух человек

На учеников лицея в Антибе на юге Франции напал вооруженный ножом подросток, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Nice Matin, пострадали не менее двух человек – 52-летний педагог и ученик.

"Человек, вооруженный ножом, ворвался в среду рано утром в садоводческую школу Антиба. Сообщается, что нападавший ранил по меньшей мере двух человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, нападавшим оказался бывший ученик лицея. 16-летний подросток задержан.

🔴ALERTE INFO – #FaitsDivers : Attaque au couteau dans un lycée horticole d'#Antibes (06).

👉 Une professeure (52 ans) grièvement blessée et une élève poignardée.

👉 Auteur présumé : un ancien élève de 16 ans, maîtrisé et interpellé par la BAC. pic.twitter.com/JAd7Vk9bte — FranceNews24 (@FranceNews24) September 10, 2025

