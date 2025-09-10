#АЭС в Казахстане
Мир

Подросток с ножом ворвался в лицей во Франции и напал на двух человек

подросток с ножом ворвался в лицей во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 19:32 Фото: pixabay
На учеников лицея в Антибе на юге Франции напал вооруженный ножом подросток, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Nice Matin, пострадали не менее двух человек – 52-летний педагог и ученик.

"Человек, вооруженный ножом, ворвался в среду рано утром в садоводческую школу Антиба. Сообщается, что нападавший ранил по меньшей мере двух человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, нападавшим оказался бывший ученик лицея. 16-летний подросток задержан.

Ранее информацию о "стрельбе на поражение" на границе прокомментировали в КНБ Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
