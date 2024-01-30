Может ли взрослый заразиться корью от ребенка, рассказали врачи

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, может ли взрослый заразиться корью от ребенка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов в РСК, врач отметила, что шансы заразиться корью увеличиваются, если родители не получили вакцину от кори в детстве.



"Конечно, если родитель сам не был своевременно вакцинирован в детстве, то в 90% случаях он также заболеет корью", – сказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Ранее врачи заявили о нестабильной эпидситуации по кори в Алматы. Только за первый месяц 2024 года в городе выявили 825 новых случаев заболевания корью, преимущественно у детей до 14 лет.

Такая же нестабильная обстановка по кори и в Астане. В частности отмечается рост заболеваемости среди взрослого населения.