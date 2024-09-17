Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Российский космонавт показал, как выглядит с корабля озеро Титикака

Российский космонавт показал, как выглядит с корабля озеро Титикака, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 17:32 Фото: Telegram/ivan_mks63
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер часто публикует снимки, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). На этот раз он поделился фотографиями крупнейшего пресноводного озера в Южной Америке, сообщает Zakon.kz.

Публикация в Telegram-канале космонавта была размещена 17 сентября 2024 года.

Российский космонавт показал, как выглядит с корабля озеро Титикака, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 17:32

Фото: Telegram/ivan_mks63

"Под крылом корабля", а точнее солнечной батареей, показалась жемчужина Анд – озеро Титикака. Это крупнейшее пресноводное озеро в Южной Америке и самое крупное высокогорное в мире. Оно расположено на границе Боливии и Перу на высоте 3812 метров и хранит о себе множество легенд", – уточнил Вагнер.

Название Титикака изначально относилось к острову Исла-дель-Соль. Оно состоит из слов языка индейцев кечуа: тити "свинец" и кака "камень, гора".

Космонавт также рассказал о соседнем объекте – крупнейшем в мире солончаке Уюни.

Российский космонавт показал, как выглядит с корабля озеро Титикака, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 17:32

Фото: Telegram/ivan_mks63

"А рядом с ним (по космическим меркам, конечно) расположился солончак Уюни. Большую часть года в этом месте сухо, как в пустыне – соль на площади больше 10 тыс. кв. км достигает толщины в 8 метров! Но в сезон дождей солончак превращается в самое большое зеркало в мире". Иван Вагнер

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon c астронавтами миссии Polaris Dawn приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

Читайте также

Богатейшего рэпера P. Diddy арестовали в США
Богатейшего рэпера P. Diddy арестовали в США
Работа
Мировые работодатели пожаловались на зумеров
Токио
Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд
Анастасия Московчук
Интересное 2024 год Социальные сети Космонавты Астрономия Озера Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Чиновник заставил предпринимателей оплатить учебу его сына и купить дизтопливо для гольфклуба
Чиновник заставил бизнесменов оплатить учебу его сына и "поделиться" дизтопливом на 6,8 млн тенге
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Как меняются разные знаки зодиака после 40 лет
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира
Что нужно знать владельцам недвижимости
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: