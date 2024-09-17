Российский космонавт показал, как выглядит с корабля озеро Титикака

Фото: Telegram/ivan_mks63

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер часто публикует снимки, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). На этот раз он поделился фотографиями крупнейшего пресноводного озера в Южной Америке, сообщает Zakon.kz.

Публикация в Telegram-канале космонавта была размещена 17 сентября 2024 года. Фото: Telegram/ivan_mks63 "Под крылом корабля", а точнее солнечной батареей, показалась жемчужина Анд – озеро Титикака. Это крупнейшее пресноводное озеро в Южной Америке и самое крупное высокогорное в мире. Оно расположено на границе Боливии и Перу на высоте 3812 метров и хранит о себе множество легенд", – уточнил Вагнер. Название Титикака изначально относилось к острову Исла-дель-Соль. Оно состоит из слов языка индейцев кечуа: тити "свинец" и кака "камень, гора". Космонавт также рассказал о соседнем объекте – крупнейшем в мире солончаке Уюни. Фото: Telegram/ivan_mks63 "А рядом с ним (по космическим меркам, конечно) расположился солончак Уюни. Большую часть года в этом месте сухо, как в пустыне – соль на площади больше 10 тыс. кв. км достигает толщины в 8 метров! Но в сезон дождей солончак превращается в самое большое зеркало в мире". Иван Вагнер Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon c астронавтами миссии Polaris Dawn приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Читайте также Богатейшего рэпера P. Diddy арестовали в США Мировые работодатели пожаловались на зумеров Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд

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