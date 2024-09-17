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11-летнего подростка в США арестовали за угрозу массового расстрела

Подростка арестовали за угрозы расстрела, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 03:59 Фото: facebook/sheriffchitwood
В США задержали 11-летнего подростка после того, как он похвастался своим оружием и "списком убийств", сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, шериф предъявил подростку обвинение в совершении тяжкого преступления за письменную угрозу массовой стрельбы.

В своем сообщении на Facebook представитель округа Волусия Майк Читвуд сообщил, что помощники шерифа изъяли кучу винтовок для страйкбола, пистолетов и поддельных боеприпасов вместе с ножами, мечами и другим оружием после того, как 11-летний мальчик, идентифицированный как Карло "Кингстон" Дорелли, показал видео своего арсенала одноклассникам и пригрозил им насилием.

"Он написал список имен и целей. Он говорит, что все это было шуткой", – написал шериф Читвуд.

За эти действия глава округа выдвинул 11-летнему подростку обвинение в совершении тяжкого преступления за письменную угрозу массового расстрела.

Ранее сообщалось, что в Ливане в результате взрывов пейджеров 17 сентября погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения.

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