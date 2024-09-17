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Взрывы пейджеров в Ливане: погибли восемь человек, 2750 пострадали

Взрывы пейджеров в Ливане: погибли восемь человек, 2750 пострадали, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 22:27 Фото: pixabay
В Ливане в результате взрывов пейджеров 17 сентября погибли восемь человек, включая ребенка, и 2750 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом, как передает Al Jazeera, рассказал министр здравоохранения Фирас Абъяд. Большинство пострадавших поступили с травмами рук и лица, больницы на юге Бейрута переполнены.

Шиитское движение "Хезболла" возложило ответственность за взрывы на Израиль. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки, говорится: "После детального изучения всех фактов, данных и имеющейся информации об этом порочном нападении, произошедшем сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту агрессию".

Израиль, однако, не подтверждает свою причастность к взрывам. По информации The Times of Israel, на фоне инцидента премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и другие руководители служб безопасности собрались на экстренное совещание в штаб-квартире Министерства обороны в Тель-Авиве для обсуждения ситуации.

Ранее сообщалось, что сотни боевиков ливанской группировки "Хезболла" 17 сентября пострадали в результате взрывов пейджеров, которые они использовали для внутренней связи. 

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