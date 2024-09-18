12-летнего подростка осудили за беспорядки в Великобритании

12-летний мальчик, бросавший камни в полицию во время беспорядков возле мечети, стал самым молодым осужденным за беспорядки крайне правых, вспыхнувшие в Англии летом 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 12-летний мальчик, личность которого не установлена из-за его возраста, ранее признал себя виновным в организации беспорядков с применением насилия в городе Саутпорт 31 июля.

Окружной судья Венди Ллойд приговорила мальчика к трехмесячному комендантскому часу и 12-месячному распоряжению о направлении его в специализированное учреждение, которое обязывает его пройти реабилитационную программу.

Беспорядки в Саутпорте начались вскоре после нападения с ножом на танцевальный класс в городе, в результате которого погибли три молодые девушки. В сети распространились ложные слухи о том, что подозреваемый в нападении был просителем убежища.

Мальчик был в составе толпы из сотен бунтовщиков, которые подожгли полицейский фургон и попытались взять штурмом мечеть Исламского общества Саутпорта.

Полиция произвела более 1000 арестов и предъявила более 800 обвинений.

Ранее 11-летнего подростка в США арестовали за угрозу массового расстрела.

