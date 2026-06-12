В Алматы зарезали 12-летнего мальчика: подозреваемому 13 лет

В Алматы полиция расследует убийство 12-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагическом происшествии появилась 11 июня 2026 года в соцсетях.

Сообщалось, что:

"Вчера вечером убили ребенка 12 лет. Двое подростков, которым по 13 лет, нанесли ему девять ножевых ранений".

При этом отмечается, что заслуженное наказание подозреваемые могут не понести из-за юного возраста.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что преступление произошло 10 июня в Турксибском районе.

"По подозрению в совершении преступления задержан 13-летний житель Алматы, ранее знакомый с потерпевшим. Предварительно установлено, что ранения были причинены в ходе конфликта, возникшего между несовершеннолетними. В настоящее время подозреваемый помещен в специализированное учреждение. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на объективное расследование и установление всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

Также полиция отметила, что по результатам расследования будет решен вопрос о привлечении родителей за ненадлежащее воспитание ребенка.

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