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Кипр соединит свою энергосистему с греческой

Кипр и Греция наладяь электросеть, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 05:41 Фото: pixabay
Кипр одобрил масштабный проект по прокладке подводного электрического кабеля для соединения своей сети с греческой, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, Кипр дал добро на строительство подводного электрокабеля стоимостью 1,9 млрд евро (1 трлн 122 млрд 754 млн 967 тыс 880 тенге), который свяжет его энергосистему с греческой.

Это поможет сократить счета за электроэнергию и прекратить энергетическую изоляцию.

Министр энергетики страны Георгиос Папанастасиу заявил, что значимость проекта подчеркивается решением Европейского союза профинансировать его на сумму 657 млн евро.

Он сказал, что правительство Кипра будет вносить 25 млн евро ежегодно в течение пятилетнего периода строительства кабеля мощностью 1000 МВт, чтобы кипрские налогоплательщики не столкнулись с ростом счетов за электроэнергию в рамках своей 63-процентной доли в расходах на строительство.

Ранее появилась информация, что Израиль предлагает создать в Ливане буферную зону безопасности.

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