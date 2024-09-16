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Израиль предлагает создать в Ливане буферную зону безопасности

флаги Израиля и Ливана, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 01:44 Фото: pixabay, pexels
Командир северного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ори Гордин предложил дать армии разрешение создать на юге Ливана буферную зону безопасности под израильским контролем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Israel Hayom, министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином упомянул, что возможности урегулировать конфликт с шиитским ливанским движением "Хезболлах" договорным путем иссякают, поэтому теперь единственный способ обезопасить север страны – это начать военные действия против движения.

"Командующий северным военным округом генерал-майор Ори Гордин недавно предложил в ходе частных встреч, чтобы ЦАХАЛ получил разрешение создать буферную зону безопасности под контролем Израиля в южном Ливане", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, Гордин утверждал, что в настоящее время сложились благоприятные условия, чтобы ЦАХАЛ смог легко и быстро осуществить такой шаг, отмечая, что за последние 11 месяцев многие члены элитного формирования "Радван" шиитского ливанского движения "Хезболлах", дислоцировавшиеся у границы с Израилем, либо погибли, либо отошли от границы на север. Также, по мнению Гордина, существенный отток мирных жителей с юга Ливана в более безопасные места позволяет израильской армии совершить предлагаемый им маневр более стремительно и с большим эффектом.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 40 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

Спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории Франческа Албанезе заявила, что происходящее в Газе является "контролируемым геноцидом".

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