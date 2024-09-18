Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты проверили на подлинность монету в честь Криштиану Роналду

Скриншот поста Хорхе Рапосо в Facebook , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 06:59 Фото: Хорхе Рапосо/Facebook
На днях в социальных сетях и на различных информационных ресурсах широко распространилась информация о том, что в Португалии планируют выпустить (или уже выпустили) монету номиналом 7 евро в честь звезды футбола Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

По информации Factcheck.kz, посты на разных языках мира набрали миллионы просмотров и сотни тысяч лайков, продемонстрировав несколько версий дизайна монет, на всех из них изображено лицо футболиста и надпись CR7 (инициалы Роналду и его номер).

Таким образом эксперты установили, что эта информация является фейковой.

Они проверили, что впервые картинки монет с Роналду опубликовал 6 сентября пользователь Facebook по имени Хорхе Рапосо (Jorge Raposo), который загрузил их в свой специальный альбом с изображениями, сгенерированными нейросетями.

Рапосо сопроводил пост подписью, что на картинках коллекция монет 7 евро в честь футболиста, напечатанная национальным монетным предприятием в Португалии (Imprensa Nacional Casa da Moeda).

Спустя несколько дней изображения дошли до популярных пабликов и в виде новости завирусились в Сети.

Между тем, ни на сайте Национального банка Португалии, ни на сайте монетного двора нет никакой информации о памятных монетах в честь Роналду. В планах по выпуску памятных монет на 2024 год они тоже не упоминаются. Хотя не исключено, что в будущем монета в честь Роналду все же появится.

Ранее сообщалось, что Роналду достиг очередного рекорда и вошел в историю.

Читайте также

Кипр и Греция наладяь электросеть
Кипр одобрил соединение своей энергосистемы с греческой
Подростка арестовали
12-летнего подростка осудили за беспорядки в Великобритании
Эколог из Гондураса Хуан Лопес сидит на берегу реки Гуапиноль
В Гондурасе убили активиста, выступавшего против добычи полезных ископаемых
Аксинья Титова
Роналду Криштиану Португалия 2024 год Монеты Фейки Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Хорошей новостью для индивидуальных предпринимателей поделились в Минфине
Тенге, деньги, Казахстан
Блокируют счета из-за долга в 1 тенге: на жалобы казахстанцев ответили в Минфине
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: