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Роналду достиг очередного рекорда и вошел в историю

Роналду достиг очередного рекорда и вошел в историю, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 12:34 Фото: Instagram/cristiano
Португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире набрал в социальных сетях миллиард подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Об очередном рекорде звездный футболист рассказал в Instagram.

"Мы вошли в историю – 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число – это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших стадионов мира я всегда играл ради своей семьи и ради вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе", – написал Криштиану Роналду 13 сентября 2024 года.

Португальский форвард подчеркнул, что фанаты были с ним "на каждом шагу пути, при всех взлетах и падениях".

"Этот путь – наш путь, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего мы можем достичь. Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы являетесь частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе", – заключил Криштиану Роналду.

Комментаторы поздравили кумира и назвали его легендой.

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Ранее мы писали, что Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству подписчиков на YouTube – за 24 часа 19 729 827 человек. За это он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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