Туристка погибла в историческом районе Италии

30-летняя путешественница из Падуи погибла в Неаполе после того, как на нее упала ваза, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства ANSA, путешественница гуляла по одному из самых известных районов европейского города – Quartieri Spagnoli. После она планировала ехать в аэропорт, чтобы улететь домой. Однако тяжелая ваза из оникса упала с балкона прямо на девушку.

Отмечается, что после инцидента пострадавшую с черепно-мозговыми травмами отвезли в местную больницу, но спасти ее не удалось.

Полиция начала расследование инцидента.

Turista 30enne padovana colpita da un vaso caduto dall'alto in centro storico: trasportata d'urgenza in ospedale, è grave https://t.co/SkQConmAcx — Gazzettino (@Gazzettino) September 15, 2024

Ранее сообщалось, что туристы подрались в испанском отеле и напали на полицейского.