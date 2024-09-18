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Туристка погибла в историческом районе Италии

туристка погибла в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 02:02 Фото: Zakon.kz
30-летняя путешественница из Падуи погибла в Неаполе после того, как на нее упала ваза, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства ANSA, путешественница гуляла по одному из самых известных районов европейского города – Quartieri Spagnoli. После она планировала ехать в аэропорт, чтобы улететь домой. Однако тяжелая ваза из оникса упала с балкона прямо на девушку.

Отмечается, что после инцидента пострадавшую с черепно-мозговыми травмами отвезли в местную больницу, но спасти ее не удалось.

Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что туристы подрались в испанском отеле и напали на полицейского.

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