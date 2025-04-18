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Мир

Четыре человека погибли при обрыве троса канатной дороги в Италии

Туристы, канатка, природа, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 19:52 Фото: pixabay
В результате крушения канатной дороги недалеко от Неаполя погибли четыре человека. Среди них было двое британцев, итальянец и израильтянка, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, инцидент произошел 17 апреля после того, как оборвался трос. Единственный выживший, второй израильский турист, находится в стабильном, но критическом состоянии. Девяти пассажирам удалось выбраться из отдельной кабины канатной дороги, которая после инцидента застряла в воздухе у подножия горы.

Как показали кадры, показанные на телеканале RAI и в других СМИ, их освободили по одному в ходе сложной операции с использованием страховочных ремней. На инцидент отреагировали итальянские горно-спасательные службы, пожарные, полиция и службы гражданской обороны.

Это произошло всего через неделю после того, как канатная дорога, популярная благодаря видам на Везувий и Неаполитанский залив, вновь открылась для сезона. В среднем ее посещают около 110 тыс. человек в год.

Умберто Де Грегорио, председатель компании общественного транспорта EAV, которая управляет канатной дорогой на горе Фаито, назвал инцидент "трагедией" и заявил, что после аварии линия будет закрыта "надолго". Причина инцидента расследуется.

Ранее сообщалось, что во время снижения пассажирского лайнера по пути в Чечню пострадали люди. Член экипажа был отстранен из-за травмы от обратного полета.

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Аксинья Титова
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