Четыре человека погибли при обрыве троса канатной дороги в Италии

В результате крушения канатной дороги недалеко от Неаполя погибли четыре человека. Среди них было двое британцев, итальянец и израильтянка, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, инцидент произошел 17 апреля после того, как оборвался трос. Единственный выживший, второй израильский турист, находится в стабильном, но критическом состоянии. Девяти пассажирам удалось выбраться из отдельной кабины канатной дороги, которая после инцидента застряла в воздухе у подножия горы.

Как показали кадры, показанные на телеканале RAI и в других СМИ, их освободили по одному в ходе сложной операции с использованием страховочных ремней. На инцидент отреагировали итальянские горно-спасательные службы, пожарные, полиция и службы гражданской обороны.

Это произошло всего через неделю после того, как канатная дорога, популярная благодаря видам на Везувий и Неаполитанский залив, вновь открылась для сезона. В среднем ее посещают около 110 тыс. человек в год.

Умберто Де Грегорио, председатель компании общественного транспорта EAV, которая управляет канатной дорогой на горе Фаито, назвал инцидент "трагедией" и заявил, что после аварии линия будет закрыта "надолго". Причина инцидента расследуется.

Ранее сообщалось, что во время снижения пассажирского лайнера по пути в Чечню пострадали люди. Член экипажа был отстранен из-за травмы от обратного полета.