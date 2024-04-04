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Пожилая туристка погибла после нападения слона

Африка, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 03:11 Фото: pixabay
3 апреля пожилая жительница США, приехавшая на сафари в Замбию, погибла из-за нападения слона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Mirror, инцидент произошел в национальном парке Кафуэ и попал на видео, которое впоследствии распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как животное подбегает к открытому автомобилю с туристами и переворачивает его.

В момент атаки слона в автомобиле находились шесть участников сафари и гид. Четверо из них получили травмы, еще одна путешественница была госпитализирована. Жизнь 80-летней американки спасти не удалось.

Организаторы сафари пояснили, что опытный гид, который находился за рулем автомобиля, не смог уехать от слона из-за перегородившей дорогу растительности. Причина нападения животного остается неизвестной.

Также известен случай, когда стая гиен напала на университет в Кении. Один человек погиб и как минимум двое получили ранения.

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