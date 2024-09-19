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Наоми Кэмпбелл в белоснежном платье сразила собравшихся на Неделе моды

Наоми Кэмпбелл в белоснежном платье сразила собравшихся на Неделе моды, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 17:57 Фото: Instagram/naomi
54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл закрыла показ Del Core на Неделе моды в Милане. Кадрами с мероприятия легенда подиума поделилась с подписчиками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

К подписи к публикации Кэмпбелл поблагодарила создателей итальянского бренда.

"Спасибо, что позволили мне быть частью вашей сказки", – написала она.

На кадрах супермодель продемонстрировала подтянутую фигуру в белоснежном атласном платье. Ее проход по подиуму восхитил поклонников.

  • Великолепно!
  • Выглядите невероятно.
  • Потрясающе.
  • Хотелось бы, чтобы больше молодых моделей училось у вас.
  • Королева, – пишут пользователи, сопровождая комментарии многочисленными смайликами.

Кэмпбелл стала первой чернокожей девушкой, снявшейся для обложек французского и английского Vogue и журнала Time, а за всю карьеру появилась на обложках более 500 журналов.

В начале 2024 года "черная пантера" поделилась с подписчиками фотографиями и видео тренировок из спортзала.

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