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Культура и шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл обвиняют в краже средств из благотворительного фонда

Наоми Кэмпбелл обвиняют в краже средств из благотворительного фонда, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 07:15 Фото: Instagram/naomi
54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл ведет размеренную жизнь, но недавно ее покой нарушил внезапно разгоревшийся скандал. Звезду заподозрили в растрате денежных средств из благотворительного фонда Fashion for Relief, сообщает Zakon.kz.

Благотворительный фонд Fashion For Relief собирает с модных показов средства и направляет их в помощь по-настоящему нуждающимся людям.

По информации Daily Mail, в период с апреля 2016 года по июль 2022 года только 8,5% общих расходов организации составили пожертвования. При этом Наоми и ее подруги, Бианка Хеллмич и Вероника Чоу, устраивали роскошные мероприятия.

Так, на гала-концерт в Каннах было потрачено более полутора миллионов фунтов стерлингов, а на благотворительность ушло всего пять тысяч за полтора года. Также в чеках организации нашли оплату за частный самолет, пятизвездочный отель, спа-процедуры, обслуживание в номере и сигареты.

Представители Наоми уже отреагировали на обвинения, подчеркнув, что супермодель не совершала финансовых махинаций. Они добавили, что Кэмпбелл практически не занималась делами фонда. Вероятно, все это дело рук ее партнеров. Суд рассмотрит дело уже на этой неделе.

Ранее Меган Маркл честно призналась, что знать не знает, кто такая Билли Айлиш, но вышла на нее в рамках своей благотворительности.

Аксинья Титова
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