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Крупную партию мяса медведя арестовали в Хельсинки

Финляндия, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 04:04 Фото: pixabay
19 сентября полиция Финляндии арестовала крупную партию медвежатины, сообщает Zakon.kz.

Как передает финское издание "Yle", полиция города Хельсинки расследует дело о конфискации около 600 кг мяса медведя, а также других частей животных. В их числе: уши, кости и лапы из холодильного склада одной из местных компаний.

Финляндия, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 04:04

Фото: Х/MaasTul

Компания подозревается в том, что она продавала продукты из медвежатины на протяжении нескольких лет. Некоторые из этих товаров имели истекший срок годности или неясную маркировку.

Полиция начала расследование с помощью международных источников и допросила нескольких подозреваемых. Выяснилось, что часть этих продуктов была импортирована в Финляндию из другой страны ЕС.

Днями ранее появилась информация о бегстве гималайского медведя из вольера в Ленинградской области.

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