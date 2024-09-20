Крупную партию мяса медведя арестовали в Хельсинки

19 сентября полиция Финляндии арестовала крупную партию медвежатины, сообщает Zakon.kz.

Как передает финское издание "Yle", полиция города Хельсинки расследует дело о конфискации около 600 кг мяса медведя, а также других частей животных. В их числе: уши, кости и лапы из холодильного склада одной из местных компаний.

Фото: Х/MaasTul

Компания подозревается в том, что она продавала продукты из медвежатины на протяжении нескольких лет. Некоторые из этих товаров имели истекший срок годности или неясную маркировку.

Полиция начала расследование с помощью международных источников и допросила нескольких подозреваемых. Выяснилось, что часть этих продуктов была импортирована в Финляндию из другой страны ЕС.

Днями ранее появилась информация о бегстве гималайского медведя из вольера в Ленинградской области.