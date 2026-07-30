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Пресс-релизы

Жителя Жетысу задержали с крупной партией мефедрона

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 17:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Полицейские Жетысу пресекли попытку распространения крупной партии синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении и сбыте запрещенных веществ.

Во время личного досмотра, а также санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли свертки с мефедроном. Общий вес изъятого психотропного вещества превысил 270 граммов, что относится к особо крупному размеру.

По данным полиции, благодаря своевременным действиям сотрудников опасная партия не попала в незаконный оборот, что позволило предотвратить ее дальнейшее распространение среди жителей региона.

По факту возбуждено досудебное расследование. Подозреваемый помещен под стражу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления, а также возможные каналы поставки и сбыта синтетических наркотиков.

В Департаменте полиции области Жетысу напомнили, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов. Оперативные мероприятия по выявлению и пресечению наркопреступлений проводятся на постоянной основе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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