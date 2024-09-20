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Деми Мур рассказала, как воспитывает внучек

Деми Мур рассказала, как воспитывает внучек, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 22:40 Фото: Instagram/Demimoore
Американская актриса Деми Мур заявила, что сломала шаблоны воспитания ради внучки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артистка надеется, что принесет радость ее близким.

"Самое замечательное, что я смотрю на нее и понимаю, что благодаря тому, как я выбираю жить, как моя дочь и ее сестры выбирают жить, у нас на самом деле есть шанс сломать определенные поколенческие шаблоны. Я уже вижу это в ней. Она – сгусток радости", – сказала Мур.

Она также призвала не думать о том, что дети принадлежат родителям.

"Нам просто нужно отойти в сторону… Я чувствую, что моя работа – просто любить своих детей и давать им возможность быть теми, кто они есть", – заключила она.

Деми Мур родила троих дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. 

Ранее Деми Мур заявила, что не выходит замуж из-за своих питомцев.

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