Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Деми Мур заявила, что не выходит замуж из-за своих питомцев

Деми Мур рассказала о личной жизни, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 04:38 Фото: Instagram/demimoore
61-летняя американская актриса Деми Мур раскрыла причину, по которой уже много лет не состоит в отношениях. Как выяснилось, дело в ее питомцах, сообщает Zakon.kz.

Последние серьезные отношения актрисы закончились трагично. Она потеряла ребенка от Эштона Катчера и решила лечить бесплодие, но вместо этого подсела на алкоголь и обезболивающие. По этой причине в 2013 году последовал развод.

С тех пор Мур редко видели в компании мужчин, а о новом романе речи и не шло. Деми отшучивается, что ей гораздо приятнее проводить время со своими питомцами. Более того, к своим собакам звезда относится как к детям. Им должно быть не менее комфортно, чем ей.

"Если бы кто-то увидел мою ночную рутину и насколько я эксцентрична... Я подкладываю подушки так, чтобы те, кто маленького размера, могли залезть под одеяло", – рассказала актриса в Tonight Show с Джимми Фэллоном.

Мур призналась, что ее питомцы занимают несколько кроватей в ее доме. Это та причина, по которой звезда, по ее словам, до сих пор не замужем.

Чувств Деми не смогли добиться даже такие завидные женихи, как Джейсон Момоа и Джо Джонас.

Ранее популярный южнокорейский блогер посетил Астану ради Всемирных игр кочевников.

Читайте также

Корейский блогер посетил Астану
Популярный южнокорейский блогер посетил Астану ради Всемирных игр кочевников
Кайрат Нуртас опубликовал тревожное видео
Кайрат Нуртас опубликовал тревожное видео
Жена Нурлана Сабурова показала редкие кадры с мужем
Жена Нурлана Сабурова показала редкие кадры с мужем
Аксинья Титова
США 2024 год Артисты Интервью Шоу-бизнес Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: