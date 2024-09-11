Деми Мур заявила, что не выходит замуж из-за своих питомцев

61-летняя американская актриса Деми Мур раскрыла причину, по которой уже много лет не состоит в отношениях. Как выяснилось, дело в ее питомцах, сообщает Zakon.kz.

Последние серьезные отношения актрисы закончились трагично. Она потеряла ребенка от Эштона Катчера и решила лечить бесплодие, но вместо этого подсела на алкоголь и обезболивающие. По этой причине в 2013 году последовал развод.

С тех пор Мур редко видели в компании мужчин, а о новом романе речи и не шло. Деми отшучивается, что ей гораздо приятнее проводить время со своими питомцами. Более того, к своим собакам звезда относится как к детям. Им должно быть не менее комфортно, чем ей.

"Если бы кто-то увидел мою ночную рутину и насколько я эксцентрична... Я подкладываю подушки так, чтобы те, кто маленького размера, могли залезть под одеяло", – рассказала актриса в Tonight Show с Джимми Фэллоном.

Мур призналась, что ее питомцы занимают несколько кроватей в ее доме. Это та причина, по которой звезда, по ее словам, до сих пор не замужем.

Чувств Деми не смогли добиться даже такие завидные женихи, как Джейсон Момоа и Джо Джонас.

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