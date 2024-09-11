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Изменил ли Илон Маск свою позицию по отношению к Трампу после дебатов с Харрис

Илон Маск оценил результаты дебатов между Трампом и Харрис, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:36 Фото: Instagram/realdonaldtrump, flickr, Instagram/kamalaharris
Американский предприниматель Илон Маск высказался о дебатах между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на дебатах Харрис превзошла ожидания, но миллиардер и далее будет поддерживать Трампа.

"Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, сегодня вечером Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда речь идет о том, чтобы делать реальные дела, а не просто говорить красивые слова, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше", – написал Илон Маск в соцсети X 11 сентября 2024 года.

Также он задался вопросом: если Камала Харрис способна на хорошую работу, почему она не продемонстрировала это на посту вице-президента США?

По словам Илона Маска, действующий президент США Джо Байден "редко появляется на работе", так что Камала Харрис, как считает предприниматель, фактически уже управляет страной.

"Вопрос сводится к следующему: вы хотите, чтобы текущие тенденции сохранялись еще четыре года, или вы хотите перемен?" – заключил миллиардер, обращаясь к американцам.
Илон Маск оценил результаты дебатов между Трампом и Харрис, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 12:36

Фото: X/elonmusk

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