Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции

Автобус с туристами перевернулся близ города Невшехир в центральной части Турции, пострадали 18 человек, в том числе 15 туристов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным газеты Sabah, автобус направлялся из Невшехира, рядом с которым находится популярный среди туристов регион Каппадокия, в Аланью (провинция Анталья).



По предварительной информации, водитель потерял управление, в результате чего и произошла авария. На место инцидента оперативно прибыли медики и полиция.

Пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане. Среди дипломатов был посол РК.