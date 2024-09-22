Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции
Фото: pixabay
Автобус с туристами перевернулся близ города Невшехир в центральной части Турции, пострадали 18 человек, в том числе 15 туристов, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным газеты Sabah, автобус направлялся из Невшехира, рядом с которым находится популярный среди туристов регион Каппадокия, в Аланью (провинция Анталья).
По предварительной информации, водитель потерял управление, в результате чего и произошла авария. На место инцидента оперативно прибыли медики и полиция.
Пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось, что кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане. Среди дипломатов был посол РК.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript