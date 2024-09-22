Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане: среди дипломатов был посол РК

Фото: pixabay

22 сентября в провинции Хайбер-Пухтунхва на мине подорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств, среди которых был и дипломат из Казахстана. Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию, сообщает Zakon.kz.

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