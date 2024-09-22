Кортеж с делегацией послов подорвался на мине в Пакистане: среди дипломатов был посол РК
Фото: pixabay
22 сентября в провинции Хайбер-Пухтунхва на мине подорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств, среди которых был и дипломат из Казахстана. Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в результате инцидента погиб один человек.
"Ранены трое полицейских, один погиб. Представители дипкорпуса не пострадали, все послы вернулись в Исламабад. Послы направлялись в город Сват для участия в Конференции по туризму, организованной Торгово-промышленной палатой г. Исламабада". Айбек Смадияров
Ранее сообщалось, что третий взрыв за неделю произошел в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии.
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