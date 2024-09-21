Жители Японии пропали без вести из-за сильных дождей и наводнений

Для городов северного региона Японии Исикава, где местные жители уже пытались восстановиться после землетрясения, унесшего жизни сотен людей в январе, был объявлен высокий уровень тревоги, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News на 21 сентября, один человек погиб, а несколько других пропали без вести в результате сильных дождей, вызвавших наводнения и оползни в северном регионе Японии, пострадавшем от землетрясения.

Ранее появилась информация, что не менее 503 человек погибли в Чаде во время наводнений. Больше всего жертв, 83 из них, приходится на северную область Тибести, расположенную в центре пустыни Сахара. При этом пострадали свыше 318 тыс. семей. Разрушены около 212 тыс. жилых домов, уничтожены посевы сельскохозяйственных культур на площади примерно 357 тыс. га.

