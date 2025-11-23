Израиль нанес точечный авиаудар по центру столицы Ливана

Армия обороны Израиля 23 ноября нанесла точный авиаудар по территории Бейрута (Ливан), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили ЦАХАЛ в своем Telegram-канале. В заявлении утверждается, что целью был "один из ключевых террористов "Хезболлы", однако подробности не раскрываются.

Офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху уточнил, что удар пришелся по центру города и был направлен на человека, которого в Израиле называют "начальником штаба "Хезболлы" и ответственным за усиление и перевооружение группировки.

Ранее сообщалось, что миротворцы Временных сил ООН на юге Ливана (Unifil) оказались около позиции ЦАХАЛ, из-за чего израильские военные открыли по ним огонь.

