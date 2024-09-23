Аятолла Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших шахтеров
Фото: Telegram/IRNA
Верховный лидер Ирана выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Табасе, сообщает Zakon.kz.
Он обратился к ним 22 сентября на своей странице в Х.
"Приношу соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также жителям этого района в связи с трагическим инцидентом на угольной шахте в Тебесе, где погибло и пострадало такое количество рабочих".Аятолла Хаменеи
بسم الله الرحمن الرحیم— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) September 22, 2024
حادثهی تلخ و اندوهبار، در معدن ذغال سنگ در طبس را که در آن تعدادی از کارگران قربانی یا مصدوم شدند، به خانوادههای این عزیزان و مردم آن منطقه تسلیت عرض میکنم. / ۱#معدن_طبس
В этот день 50 человек погибли при взрыве в шахте в провинции Южный Хорасан.
Читайте также
Президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript