Досаев выразил соболезнования семье погибшей при пожаре в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил слова соболезнования семье Бекмухаметовых, сообщает Zakon.kz.

Досаев отметил, что безвременный уход из жизни Асель стал трагедией не только для вас, но и для всех нас, алматинцев.



"Примите мои искренние соболезнования вашему горю. Очень тяжело терять своих родных, но ничто не может сравниться с горем родителей, потерявших своего ребенка. Разделяю вашу скорбь. Мужества вам и стойкости перед лицом этой невосполнимой потери. Желаю скорейшего выздоровления вашей дочери и сестры Асель – Айжан. Ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь для полного восстановления". Аким Алматы

Пожар в многоэтажном доме микрорайона Аккент в Алматы произошел 1 августа 2023 года. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях.

Спасено 80 человек, из них 35 – с помощью спасательного колпака, остальные жители – при помощи спецтехники. Также эвакуировано более 200 человек.

Всего пострадавших 43 человека. 4 детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.

12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение.

Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью, полученных во время пожара

В 18:46 пожар был ликвидирован.