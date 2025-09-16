#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Мир

На глазах матери волк утащил в лес и убил пятилетнюю девочку в Индии

волк утащил в лес и убил пятилетнюю девочку в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 21:01 Фото: pixabay
В пригороде Лакхнау в индийском штате Уттар-Прадеш волк утащил в лес пятилетнюю девочку и убил, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of India, трагедия случилась после захода солнца, когда ребенок ужинал с матерью. Девочка осталась около дома одна, когда ее мать отлучилась за телефоном. По словам женщины, она зашла в комнату и тут же услышала крик дочери. Родственники ребенка погнались за животным, но спасти уже не смогли.

Отмечается, что жители деревни искали девочку всю ночь и нашли на следующее утро в поле. На ее теле были глубокие раны от нападения дикого зверя.

Сотрудники лесного департамента подтвердили, что предварительное расследование указывает на нападение животного. Согласно данным издания, лесничие установили клетки с приманкой для отлова волка.

Ранее сообщалось, что 14 мужчин насиловали подростка в Индии после знакомства в интернете.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
